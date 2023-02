Turismo-imprese all'estero,marchi vetrina per unico brand Marche

"Usare i marchi forti e conosciuti nel mondo, farne vetrine nel mondo per rafforzare un unico brand Marche, e chiedergli di mettere un 'qr code' in scarpe, giacche, barche: cliccando si potrebbe vedere quanto sono belle le Marche"; ma anche un "unico calendario di eventi" per "comunicare il panorama di iniziative di ogni mese nella regione" anche in una "grande conferenza con la stampa estera"; stop a eventi "auto-referenziati" e promozione di iniziative "forti per far conoscere insieme la regione all'esterno oppure si perde forza e soldi". Sono spunti offerti da Marco Bruschini, direttore dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche (Atim) nella presentazione della nuova sede al quarto piano della Camera di Commercio delle Marche nel palazzo attiguo al Municipio ad Ancona.

Le Marche vogliono "voltare pagina" nella promozione turistica e coniugare turismo e internazionalizzazione consolidando l'attività regionale e dell'Atim con quella della Camera di Commercio e delle associazioni di categoria che hanno presenziato all'evento per la sede collocata non casualmente 'in' Camera Marche. Alla presentazione sono intervenuti, oltre a Bruschini, il 'padrone di casa' Gino Sabatini, presidente della Camera Marche, il presidente della Regione Francesco Acquaroli che è anche assessore al Turismo e ha voluto fortemente l'Atim, e l'assessore all'Industrializzazione Andrea Maria Antoni. Dopo la conferenza stampa il taglio del nastro della nuova sede Atim.

Tra le prime 'conquiste', l'evento degli stati generali dell'internazionalizzazione che si terranno tra il 16 e 19 giugno a Colle del Tronto (Ascoli Piceno): ci saranno 350 delegati delle Camere italiane all'estero, delegazioni d'ambasciata, circa 1.500 persone mobilitate, lavoro sinergico della rete istituzionale Camera Marche-Aziende speciali, associazioni di Categoria, Università. I primi grandi appuntamenti turistici: la Bit di Milano, il Free di Monaco, l'Itb di Berlino, un lavoro insieme all'Enit sui ristoranti italiani nel mondo. Nel 'mirino' delle Marche, ha annunciato Bruschini, il turismo 'Mice' (riunioni, viaggi incentive, conferenze ed esposizioni), del Business, e turismo del lusso per viaggiatori 'alto-spendenti' che "chiede emozioni" e "questa terra può dare tantissime emozioni". Insomma la "strada è stata imboccata - secondo Bruschini - ci sono ingredienti per un piatto da chef stellati: le Marche possono offrire qualsiasi tipo di turismo". Bruschini ha riscontrato un "clima positivo" e "lealtà" nel lavoro che si svolge: "sono orgoglioso di promuovere una terra stupenda che scopro ogni giorno"; intanto per conoscerla a fondo, l'ha "girata quasi per 9mila km: come da Ancona a Pechino".

"Oggi - ha detto Acquaroli - prende fisicamente corpo uno strumento fondamentale per potenziare le politiche del turismo e dell'internazionalizzazione nella nostra regione. Insieme dobbiamo costruire un percorso per portare le Marche fuori dai confini regionali e occorre fare squadra. Atim diventerà uno strumento importantissimo perché è in grado di fare sintesi con tutti i soggetti coinvolti e portare avanti progetti importanti". Il presidente ha rivolto gratitudine a tutti coloro che, in passato, hanno costruito queste premesse: "Ci attendono grandi sfide", ha osservato citando "lo sviluppo del sistema dei trasporti e l'intermodalità, ovvero il sistema porto-aeroporto-interporto. Queste sfide devono essere supportate da politiche del territorio con la collaborazione di tanti soggetti a partire dalle classi imprenditoriali, per sfruttare al meglio il potenziale di un territorio che non è solo turismo ma un sistema economico integrato".

La presenza dell'Atim nella sede della Camera di Commercio, ha rimarcato Sabatini, "è il segno di una collaborazione con la filiera istituzionale in cui crediamo fortemente, così come nell'idea del presidente Acquaroli di unire turismo e internazionalizzazione"; "da questa sede comune e con questa strategia condivisa partiremo con iniziative mirate perché, per la prima volta nelle Marche, i due mondi del turismo e dell'internazionalizzazione iniziamo a dialogare. Insieme lavoreremo per ridare alle Marche quel valore aggiunto che vantavano anni fa, puntando su progetti di rilancio imprenditoriale dei territori. Lo possiamo fare soltanto con una forte collaborazione tra istituzioni, partendo dai positivi segnali che provengono dal tessuto produttivo marchigiano".

Anche per l'assessore Antonini è necessaria questa filiera istituzionale che vede compatta la regione attraverso l'Atim. "Vogliamo portare - ha affermato - le imprese marchigiane sui mercati internazionali che in questi tempi cambiano continuamente. È necessario trovare altre vie per raggiungerne di nuovi, dando solidità e sostegno alle nostre imprese per renderle competitive. Allo stesso tempo occorre anche far arrivare nella nostra regione risorse internazionali per fare crescere il tessuto imprenditoriale in un'ottica internazionale". (ANSA).