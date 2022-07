Censis, Unicam prima in Italia Atenei fino 10mila iscritti

Con il punteggio di 99,5, in base alle classifiche del Censis, l'Università di Camerino (Macerata) è ancora prima tra tutti gli Atenei italiani statali, compresi i Politecnici. E per il 19/o anno consecutivo mantiene la prima posizione tra gli atenei fino a 10 mila iscritti. La media ottenuta da Unicam è il risultato delle valutazioni ricevute per i servizi, le borse di studio, le strutture, la comunicazione e i servizi digitali, l'internazionalizzazione e l'occupabilità, che hanno contribuito a far registrare un aumento dei punteggi rispetto allo scorso anno. Conferma per le attività di comunicazione, segno dell'attenzione che l'ateneo riserva anche a questo settore, in particolare per la comunicazione multimediale - pagine social e siti web - fondamentale per il dialogo con gli studenti e con gli stakeholder tutti: Unicam ha infatti mantenuto il punteggio massimo di 110 lanciando anche il nuovo sito web di ateneo nelle scorse settimane.

La classifica premia anche l'Università di Macerata che sale sul podio dei piccoli atenei confermandosi al secondo posto tra i migliori d'Italia: migliora la valutazione per servizi, borse di studio e comunicazione; ai vertici nazionali per Scienze della formazione, scienze politiche e della comunicazione. In top ten anche le lauree magistrali in economia e scienze dell'educazione.

"Avevamo raggiunto giù un risultato incredibile lo scorso anno - commenta il rettore di Unicam Claudio Pettinari - e migliorare sembrava addirittura impossibile, ma ci siamo riusciti grazie a tutta la comunità universitaria che ha lavorato in questo difficilissimo periodo, per ottenere un risultato che ci gratifica tantissimo. Abbiamo ancora margini di crescita per il prossimo anno, ma il grande risultato ottenuto - aggiunge il rettore dell'università di Camerino - è la dimostrazione che il nostro ateneo opera mettendo continuamente al centro tutte le studentesse e tutti gli studenti che ci scelgono, con la consapevolezza di trovare servizi e opportunità per la loro crescita e il loro percorso universitario".

Le iscrizioni anche per quest'anno si sono aperte lo scorso 1 luglio e per il nuovo anno accademico Unicam ha implementato l'offerta formativa, attivando un nuovocorso di laurea in "Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale"e un nuovo percorso formativo all'interno del corso di laurea magistrale in Biological sciences: Nutrizione e benessere per lo sport, svolto sia in lingua italiana che in lingua inglese. (ANSA).