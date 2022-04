Università Camerino-Univpm, piattaforma con 23 imprese

Università di Camerino e Politecnica Marche insieme a 23 imprese tra le più innovative: si è tenuto l'evento conclusivo del Progetto HD3FLab, la piattaforma collaborativa sul tema dell'Industria 4.0 co-finanziato dalla Regione Marche che ha coinvolto il mondo delle imprese e quello della ricerca sulle tecnologie per la produzione flessibile e personalizzata. L'incontro è avvenuto presso l'Aula Mario Giordano dell'Università Politecnica delle Marche a Montedago. E' stata l'occasione per condividere i risultati di questo progetto che si chiuderà formalmente il 14 Aprile. Il Progetto HD3FLab è nato a seguito dell'iniziativa della Regione che, utilizzando il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha promosso lo sviluppo di quattro piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo e innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente.

Erano presenti all'evento e hanno portato i saluti iniziali prof. Gian Luca Gregori (rettore dell'Università Politecnica delle Marche), prof. Graziano Leoni (pro-rettore vicario dell'Università degli Studi di Camerino), prof. Massimo Callegari (Univpm, Coordinatore Scientifico del progetto), Emiliano Anceschi (Gruppo Filippetti capofila del progetto) e dott.ssa Anna Torelli, Pf Innovazione, Ricerca Internazionalizzazione Regione Marche).

Il progetto HD3FLab ha coinvolto 19 Imprese private, l'Università Politecnica delle Marche e l'Università di Camerino, Meccano e la Fondazione Cluster Marche e si è sviluppato su cinque diverse linee di intervento. Due progetti di ricerca hanno permesso di sviluppare nuova conoscenza e di sperimentarla attraverso casi d'uso industriali. Il primo progetto di ricerca era focalizzato sull'automazione di fabbrica, ed in particolare sulla Robotica Collaborativa, ed è stato guidato da Loccioni, impresa con competenze già importanti sulla tematica di riferimento. Il secondo progetto riguardava tematiche di ICT, in particolare Edge computing, Data Mining e Cyber Security, ed è stato guidato da Filippetti SpA, azienda operante da anni nel settore e coordinatrice del programma di investimento. Meccano ha coordinato il progetto di trasferimento tecnologico, che ha consentito di implementare in 5 diversi contesti applicativi alcune importanti tecnologie di Industria 4.0, quali la realtà virtuale, la tracciabilità, la robotica collaborativa, il data mining. (ANSA).