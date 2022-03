Aeroporti: Ancona, Piano rilancio per scalo 2 mln passeggeri

Sviluppare l'aeroporto di Ancona-Falconara per farne uno scalo in grado di ospitare e gestire il transito di 2 milioni di passeggeri l'anno, con un terminal centrale ampliato a 14 gate (attualmente ce ne sono 3), una Piattaforma intermodale (ferro, gomma e aria) per rendere lo scalo un punto dove si incrociano infrastrutture anche con un parcheggio scambiatore in grado di intercettare 112mila residenti per alleggerire il traffico verso Ancona. Sono alcune azioni comprese nel Piano di rilancio presentato a Bruxelles e al ministero, insieme alla Regione Marche, da Ancona International Airport subentrata nella gestione dell'aeroporto delle Marche nell'ambito di un concordato continuato rispetto alla precedente 'governance'. A illustrarlo l'ad di Ancona International Airport, Carmine Bassetti, durante un incontro nello scalo promosso da Ali-Autonomie locali italiane sul tema "Pnrr e non solo".

Il "cambio del nome (in precedenza Aerdorica) è stato come 'tagliare ponti con passato" ha ammesso Bassetti, sottolineando come "l'aeroporto abbia una valenza strategica per le Marche e la sua economia, un cardine sviluppo socio economico e competitività del sistema". Nel 2019, prima della pandemia, ha ricordato, l'impatto dello scalo sul pil Marche era di 115 mln, 1.847 occupati: nel raggio di 30 km forniva redditi a 463 famiglie in 11 comuni (16 milioni di euro) .

Insomma un'infrastruttura da sviluppare ma che, come altre, ha visto "spazzato via dalla pandemia" lo 'zoccolo' di 500mila passeggeri. Ora si punta a un rilancio a partire dai collegamenti con le varie zone delle Marche, ad esempio con bus extraurbani. Da a 4-5 le fermate di treni nell'attigua stazione ferroviaria sono passate a 28. Bassetti ha parlato del progetto di un parcheggio scambiatore nei terreni limitrofi di proprietà Leopardi con contratto a lungo termine, dove si potrà sostare e prendere un biglietto del treno a una tariffa agevolata.

Nella hall dello scalo, è in progetto realizzare aree in cui si parli dei borghi e della gastronomia delle Marche "The land of Entrepreneurship" terra di imprenditorialità, di genialità", Si pensa anche a posizionare una statua di Raffaello Sanzio, anche con la partnership di imprenditori e fondi del Pnrr.

Bassetti ha chiesto con forza un "piano industriale turismo pluriennale". "Dobbiamo fare squadra, ha concluso - remare nella stessa direzione, contemplare progetti altrui nel proprio, o non ce la faremo". (ANSA).