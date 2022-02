Università: oltre mille studenti a 'Porte aperte in Unicam'

(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Sono oltre mille gli studenti del quarto e quinto anno degli istituti superiori che hanno raggiunto l'Università di Camerino in occasione di "Porte aperte in Unicam", l'appuntamento con l'iniziativa di orientamento alla scelta universitaria. Provenienti non solo da tutte le province delle Marche, ma anche da altre regioni d'Italia quali Emilia Romagna, Lombardia, Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, e da Paesi quali l'India e la Macedonia, i ragazzi accompagnati dai loro insegnanti, da soli o in compagnia di amici e familiari, sono giunti a Camerino per conoscere da vicino l'Università. Ad accoglierli in ateneo anche il rettore Claudio Pettinari ed il pro rettore vicario Graziano Leoni. "E' stata una grande soddisfazione per noi - ha sottolineato la professoressa Valeria Polzonetti, delegata del rettore per l'orientamento - aver di nuovo raggiunto numeri così importanti ed abbiamo voluto accogliere le ragazze ed i ragazzi nel migliore dei modi nelle nostre meravigliose strutture. Questa iniziativa - ha aggiunto - rappresenta sempre un importante momento di contatto in cui le ragazze ed i ragazzi che sono intervenuti hanno l'opportunità di avere tutte le informazioni per iniziare a costruire il proprio futuro". "Gli open day rappresentano una grande opportunità - ha ribadito il rettore Pettinari - per illustrare al meglio l'offerta formativa del nostro ateneo. Un Ateneo vivo e vivace che non si è mai fermato, né con il sisma né con la pandemia, garantendo alle studentesse ed agli studenti tutti i servizi, le attività didattiche e la possibilità di conseguire il titolo di studio nei tempi previsti", ha sottolineato. Per consentire la più ampia partecipazione degli studenti delle scuole superiori di tutta Italia sono previsti inoltre anche appuntamenti in modalità telematica il 23 febbraio, il 14 marzo ed il 7 aprile. Il programma completo di tutte le giornate ed il modulo di partecipazione sono disponibili nel sito https://orientamento.unicam.it (ANSA).