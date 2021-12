Università: Camerino,nuovo direttore generale Andrea Braschi

L'Università di Camerino ha un nuovo direttore generale: da inizio dicembre ha assunto tale strategico ruolo il dott. Andrea Braschi. Il Consiglio d'amministrazione dell'ateneo ha approvato all'unanimità la proposta di nomina proveniente dal Rettore e dalla Governance.

Il dott. Braschi, classe 1971, laurea in ingegneria civile ed abilitazione alla professione, proviene dall'Università di Bologna, dove ha ricoperto prima il ruolo di responsabile Area della Logistica dei Poli di Cesena e di Forlì, per poi ottenere dal 2008 il ruolo di Dirigente dell'Area edilizia e Sostenibilità.

"Sono molto soddisfatto - ha dichiarato il Rettore Unicam Claudio Pettinari - della scelta del dott. Braschi da parte della Governance e dell'approvazione all'unanimità del Consiglio di Amministrazione; sono certo che grazie alla sua grande competenza e professionalità apporterà un contributo fondamentale sia per l'avvio e la realizzazione di imponenti progetti di sviluppo sia per la gestione amministrativa e delle risorse sia umane che patrimoniali dell'Ateneo".

"Arrivare a Camerino - ha affermato il dott. Braschi - è per me un grande onore e mi riempie di gratitudine verso il Rettore e verso la Comunità intera che ho già avuto modo di apprezzare per la sua coesione e la sua competenza. Il momento storico legato alla ripartenza spero mi consentirà di dimostrare capacità gestionali che questo storico ateneo merita davvero".

