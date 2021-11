Oscar di Bilancio 2021 ad Astea per Pmi non quotate

Il gruppo Astea di Osimo, multiutility che opera nell'ambito dei servizi pubblici a rete (acqua, gas, energia elettrica, calore) e di igiene ambientale in diversi Comuni delle province di Ancona e Macerata, ha ricevuto il premio 'Oscar di Bilancio 2021' promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi.

Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria Medie e Piccole Imprese non quotate, una delle nove categorie del premio giunto alla 57esima edizione e che ogni anno premia le aziende più virtuose nell'attività di reporting e nella cura dei rapporti con gli stakeholder. L'azienda marchigiano, alla sua seconda partecipazione agli Oscar di Bilancio, ha ottenuto il riconoscimento perché - si legge nelle motivazioni "il bilancio è completo, articolato e raffinato nell'esposizione dei dati. Si percepisce il grande investimento di risorse, l'impegno e la trasparenza che si traduce in una comunicazione molto analitica di una grande quantità di informazioni. Ammirevole l'ascolto e il coinvolgimento degli stakeholder".

A ritirare il premio, durante la cerimonia a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a Milano, l'amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e il direttore generale Massimiliano Riderelli Belli. "Per Astea - ha fatto sapere il dg Massimiliano Belli - fare impresa coincide con la missione di proteggere e conciliare economia, ambiente e società". (ANSA).