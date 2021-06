Passaggi, a Fano 9/a edizione del Festival della saggistica

Al via dal 18 giugno, a Fano (Pesaro Urbino) la 9/a edizione di "Passaggi" festival della saggistica e di tanto altro con il titolo "D'infinito e provvisorio". Un'edizione che fino al 25 giugno 'invaderà' la città adriatica con otto giorni di eventi, tra presentazioni librarie, mostre d'arte, laboratori per bambini e visite guidate, al mare e in centro storico.

La prima giornata del festival, diretto da Giovanni Belfiori e patrocinato dal Ministero della Cultura, col sostegno di Comune di Fano, Regione Marche e Coop Alleanza 3-0, inizia subito con la consegna del Premio Barbato per il Giornalismo allo scrittore turco Ahmet Altan autore di "Non rivedrò più il mondo" (Solferino), da poco liberato dalle carceri turche dove era stato rinchiuso perché accusato di cospirazione contro il regime di Erdogan. Sul palco Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura e Nando Dalla Chiesa presidente del comitato scientifico di Passaggi a consegnare il premio nelle mani di Yasemin Çonga, direttrice P24 e Casa della Letteratura di Istanbul.

Dopo il saluto delle autorità locali e degli organizzatori, sul palco principale di Piazza XX Settembre, alle 21, il giornalista e inviato Rai Antonio Di Bella che presenterà il suo libro "L'assedio. Washington, 06/01/2021. Cronaca del giorno che ha cambiato la storia" (Rai Libri). L'autore converserà con la giornalista ANSA, Nicoletta Tamberlich.

Apre con uno dei nomi più amati nel panorama della musica italiana il programma di 'Fuori Passaggi - Music&Social 2021': sarà Levante, infatti, a dare il via alla rassegna ai giardini del Pincio con il suo libro "E questo cuore non mente" (Rizzoli). L'autrice converserà con la giornalista del Corriere della Sera Micol Sarfatti (ore 19.30). Sempre al Pincio primo appuntamento anche per la rassegna di graphic novel "Passaggi fra le Nuvole" con Davide Toffolo e il suo libro "Come rubare un Magnus" (Oblomov). Sul palco con l'autore ci saranno il fumettista Alessandro Baronciani e la radio speaker Ivana Stjepanovic (ore 21.00 - Pincio). L'incontro prevede la presentazione del libro e un live musicale. (ANSA).