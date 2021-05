Passaggi festival Fano, quattro incontri letteratura Balcani

La rassegna dedicata alla letteratura balcanica all'interno di Passaggi Festival, l'evento dedicato alla saggistica che si svolgerà a Fano dal 18 al 25 giugno prossimo, prevede quattro presentazioni librarie con scrittori e giornalisti di area serba e albanese. Spicca, giovedì 24 giugno, l'appuntamento con Tom Kuka, scrittore albanese, recente vincitore del Premio dell'Unione Europea per la Letteratura, che presenterà il suo libro "L'ora del male" (Besa - Livio Muci Editore), romanzo dal carattere magico, conversando con la responsabile culturale dell'ambasciata dell'Albania Ledia Mirakaj e con la critica letteraria Carolina Iacucci.

Ad aprire la mini rassegna sarà martedì 22 giugno Vera Bekteshi (22 giugno) scrittrice nata a Tirana, autrice del libro "La villa con due porte" (Besa), romanzo-biografia ambientato ai tempi della dittatura di Enver Hoxha. Sul palco con l'autrice, ci sarà la critica letteraria Anna Lattanzi. Mercoledì 23 giugno toccherà alla giornalista e scrittrice serba Tatjana Simic Dordević che presenterà il libro "Il Pioniere" (Besa), che racconta la vita di un giovane e quella della sua nazione.

Venerdì 25 giugno chiuderà la rassegna che si tiene nella ex chiesa di San Francesco (ore 23,00) Marina Lalović, una delle voci di Rai Radio 3 e giornalista di Rai News 24. L'autrice, di origine serba, ma in Italia da diversi anni, presenta il libro "La cicala di Belgrado" (Bottega Errante) un viaggio alla riscoperta della capitale serba. (ANSA).