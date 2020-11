Da 3 studenti Unicam app per geoturismo

(ANSA) - CAMERINO, 23 NOV - GeoTour è il nome di una nuova app per il geoturismo realizzata da tre studenti Unicam, Pietro Angelici, Alex Citeroni e Davide Perozzi, del corso di laurea in Informatica per la loro tesi di laurea, realizzata in collaborazione con GeoMORE, spinoff Unicam di Geologia, che si occupa di valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse naturali e della valutazione dei rischi geologici del territorio. "Volevamo promuovere il nostro territorio - spiegano -, concentrandoci su una delle sue peculiarità, ossia le montagne e le attività sportive e motorie ad essa legate come ad esempio le escursioni. Abbiamo quindi scelto di sviluppare un'applicazione che possa agevolare l'escursionista, sia che abbia esperienza sia che si avvicini per la prima volta a questa attività". Dove cercare i percorsi disponibili nella zona? Come arrivarci? Quali sono le varie caratteristiche dei percorsi? Cosa è possibile vedere lungo il percorso? Ci sono rischi e problematiche che si potrebbero incontrare? L'applicazione GeoTour consente agli escursionisti di effettuare "un'esperienza divertente, piacevole, in sicurezza e con la possibilità di scoprire le bellezze e le peculiarità del territorio, con il giusto strumento a disposizione direttamente nel proprio smartphone". "Ci siamo messi al lavoro, collaborando con il prof. Andrea Polini della sezione di Informatica di Unicam e con GeoMORE - proseguono - per realizzare una applicazione che potesse essere utile a tutti, semplice e intuitiva, che potesse risolvere le problematiche di informazione, ricerca, e rendere possibile l'escursione per chiunque, accompagnando l'utente in ogni fase dell'attività". Il prof. Polini sottolinea che "la tesi è frutto dello stage curricolare obbligatorio per tutti i nostri studenti, che hanno realizzato presso lo spinoff Unicam GeoMORE". La app, grazie anche alla funzione "segnalazione criticità" da parte degli utenti, può rappresentare un efficace strumento di monitoraggio real time dello stato di salute della rete dei sentieri, a supporto delle attività di gestione di parchi e riserve. I tre giovani laureati sono già al lavoro presso GeoMORE per aggiungere nuove funzionalità. (ANSA).