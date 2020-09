Ambiente: marchio indumenti 'green' partner di Sanremo rock

Niente 'chiodo' in pelle animale ma in materiale sintetico derivato da pneumatici. E' l'alternativa green proposta ai gruppi di "Sanremo Rock" da Roy Rebel, marchio di moda ecosostenibile dei fratelli Gabriele e Gianluca Baioni di Jesi (Ancona), per il secondo anno partner della vetrina di nuovi gruppi musicali (finalissima al Teatro Ariston di Sanremo il 12 settembre). "Crediamo nei giovani, - spiegano i fratelli Baioni - nella loro anima rock e soprattutto nella consapevolezza che rispettare il nostro meraviglioso pianeta significhi migliorare la qualità di vita e le prospettive delle persone che ci vivono e ci vivranno. Vogliamo Roy Rebel accanto ai rocker di domani".

Il marchio di articoli in gomma riciclata è registrato da Center Gomma srl, azienda marchigiana leader nel trattamento per il riciclo delle mescole di scarto provenienti principalmente dalla produzione di pneumatici nuovi. Ogni anno sono 9 mila le tonnellate di materiale riciclato, e trasformato in oggetti e abiti 'green' dedicati a rocker e motociclisti. (ANSA).