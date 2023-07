Pesaro2024, consegna simbolica della prima vetrofania

(ANSA) - PESARO, 04 LUG - "Pesaro 2024 è un brand che tutti devono sfoggiare con orgoglio". Lo ha detto il sindaco Matteo Ricci, che questa mattina, accompagnato dall'assessore alla Rapidità Mila Della Dora, ha consegnato la prima vetrofania della Capitale Italiana della Cultura, simbolicamente, a bagni Lallo in viale Trieste.

"Stiamo vivendo una stagione meravigliosa, vivace, piena, che ci traghetterà allo straordinario anno che ci vedrà protagonisti in tutta Italia e nel mondo - ha aggiunto il sindaco -.

Un'opportunità storica, che, se giocata al massimo, potrebbe avere ricadute positive per i prossimi decenni". Nei prossimi giorni le vetrofanie saranno distribuite a bagnini e alberghi del lungomare. "Invitiamo tutti ad esporle nelle loro attività.

Insieme, come una città orchestra, lasceremo il segno" ha concluso Ricci. (ANSA).