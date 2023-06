Dal 2 luglio a Pesaro il 36/o Burattini opera festival

(ANSA) - PESARO, 30 GIU - Dal 2 luglio nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca torna la rassegna storica di Arci Pesaro Urbino che allieta l'estate dei più piccoli - e non solo - con burattini, marionette e sentimenti, la 36/a edizione del Burattini opera festival (Bof). Per il vice sindaco Daniele Vimini, assessore comunale alla Bellezza, si tratta di una "proposta di alta qualità e creatività dell'estate da Capitale sulla strada verso Pesaro 2024". E' la rassegna estiva più amata dai piccoli - e non solo- ed è un'eccellenza pesarese che ha alle spalle una tradizione consolidatissima.

Dal 2 al 13 luglio alle 21.30, il Bof con sei appuntamenti nella corte di Palazzo Mazzolari Mosca che accoglie anche lo spazio intitolato a Dario Fo e Franca Rame. La formula è sempre la stessa e mette in scena rappresentazioni di grande qualità con burattini, marionette, pupazzi e sentimenti da godere con tutti i sensi. Nell'offerta, la musica con storie affascinanti, il gusto delle risate e i buoni che sbaragliano le bugie degli antagonisti, l'immenso piacere dello spettacolo e il teatro d'animazione sempre più linguaggio privilegiato per il pubblico di famiglie.

Ecco cosa Dario Fo pensava di burattini e marionette: "...sono stati presenti e lo sono tuttora nella mia professione. In questo naturalmente devo moltissimo a Franca, alla tradizione marionettistica della sua famiglia... sin dai miei primi spettacoli mi sono avvalso di pupazzi e burattini. È un Teatro tra le espressioni più antiche della nostra cultura. Ogni civiltà ha nelle sue radici teatrali e letterarie forme drammatiche legate al Teatro d'Animazione che nei secoli si è evoluto nelle modalità più diverse e straordinarie… Tra i suoi molti incanti, ciò che mi ha sempre affascinato è la comicità dei burattini: iperbolica paradossale intelligente ed efficace".

Proprio come può essere la vita".

Oltre alle sei rappresentazioni, del programma del Bof 2023 fanno parte anche due laboratori creativi nei pomeriggi del 3 e 11 luglio (ore 17, ingresso gratuito). A disposizione di mani e fantasia dei partecipanti, una cascata di stoffe, teste, baffi, occhi paurosi, visi innamorati, unghie sporche e parole profumate; poi ognuno mischia come preferisce, colora come crede meglio e infine si porta a casa il suo personaggio che rimarrà con lui per sempre. Nei giorni di spettacolo, nella corte Dario Fo e Franca Rame, la mostra che espone una selezione di 20 manifesti storici del Bof manifestazione attenta alla grafica fin dalla sua origine che ha visto al lavoro anche Massimo Dolcini. Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a Vimini, Claudio Fiorenzo Clini presidente Arci Pesaro Urbino Aps, e Renzo Guerra, direttore artistico del Bof. (ANSA).