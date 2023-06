Chiusa 59/a Mostra del Cinema a Pesaro, "edizione straordinaria"

(ANSA) - PESARO, 25 GIU - "Un'edizione straordinaria per un inizio estate partito in modo eccellente". Dal palco di piazza del Popolo Matteo Ricci saluta la 59/a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, "la più partecipata da quando sono sindaco. La dimostrazione che l'avvicinamento alla Capitale italiana della Cultura 2024 fa bene, ci fa lavorare meglio, e attrae tante persone affamate di cultura".

Insieme a lui, oltre al direttore organizzativo Cristian Della Chiara e al direttore artistico Pedro Armocida, "che - dice Ricci - ringrazio per lo splendido lavoro fatto", il vice sindaco e presidente Fondazione Pesaro nuovo cinema Daniele Vimini, e l'ospite d'eccellenza dell'ultima serata: il premio Oscar Giuseppe Tornatore. "Una grande conclusione. È una grande emozione averlo qui, i suoi film sono poesia che ci hanno emozionare tantissimo in questi anni".

"La stagione estiva è appena iniziata, - conclude il sindaco di Pesaro - non potevamo farlo in modo migliore grazie a questa 59/ edizione ricchissima e straordinaria". (ANSA).