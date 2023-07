Commissione opportunità Marche vicina alle donne iraniane

(ANSA) - ANCONA, 05 LUG - La Commissione regionale Pari Opportunità (Cpo) è vicina alle donne iraniane. La presidente della Cpo, Maria Lina Vitturini, ha partecipato al Free Iran World summit 2023, che si è svolto nei giorni scorsi a Parigi, insieme alla delegazione italiana composta da oltre 230 persone tra le quali il consigliere Carlo Ciccioli.

"Siamo dalla parte delle donne e di tutti coloro che ogni giorno lottano per la libertà e l'affermazione dei loro diritti civili, sociali e politici". Così la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Maria Lina Vitturini a proposito della partecipazione all'evento. Nell'esprimere "sostegno incondizionato nei confronti di chi nel mondo subisce abusi e discriminazioni", Vitturini evidenzia come già in passato la Cpo avesse mostrato "vicinanza alla popolazione iraniana". "Nel settembre scorso come Commissione pari opportunità avevamo espressamente avanzato al Governo di Teheran - ricorda - la richiesta di interrompere la violenta repressione in atto contro la popolazione. Una richiesta che ribadiamo con fermezza, rinnovando il nostro sostegno al processo di liberazione e di conquista dei diritti di tutte le donne che vivono sotto regimi che ogni giorno calpestano i loro diritti fondamentali".

All'evento parigino erano presenti anche leader e personaggi politici noti a livello internazionale, come l'ex vicepresidente americano Mike Pence, l'ex segretario di Stato Usa Mike Pompeo, l'ex consigliere per la sicurezza americana John Bolton, l'ex primo ministro canadese Stephen Harper; Patrick Kennedy e la politica colombiana a lungo rimasta ostaggio delle Farc, Ingrid Betancourt. (ANSA).