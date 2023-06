Consiglio regionale il 4 luglio, all'esame due proposte di legge

Una seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata dal presidente Dino Latini per martedì 4 luglio, a partire dalle ore 10. All'ordine del giorno è previsto l'esame di due proposte di legge: la prima, a iniziativa della Giunta regionale, concerne la disciplina dell'esercizio dell'attività di oleoturismo; la seconda, sempre a iniziativa di Giunta, di modifica al Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

In apertura di seduta, come da Regolamento, verranno esaminate le interrogazioni, mentre in coda diverse proposte di mozione, a partire da quella di modifica alle norme sui nidi domiciliari. E' possibile seguire i lavori in diretta streaming dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).