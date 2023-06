Seduta del Consiglio regionale convocata per il 20 giugno

Consiglio regionale delle Marche convocato dal presidente Dino Latini per martedì 20 giugno, a partire dalle ore 10, ad Ancona. La seduta sarà aperta, come di consueto, dall'esame delle interrogazioni. All'ordine del giorno anche un'interpellanza in tema di sanità e riguardante, in particolare, l'Emergenza-Urgenza.

A seguire prevista la discussione di diverse mozioni su problematiche di varia natura. Diretta streaming dei lavori dal sito web dell'Assemblea legislativa. (ANSA).