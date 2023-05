Regioni: Consiglio Marche convocato per 23 maggio dalle ore 14

Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata dal presidente Dino Latini per martedì 23 maggio, a partire dalle ore 14. All'ordine del giorno l'esame della proposta di legge concernente le disposizioni in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della direttiva comunitaria 96/92/CE. Relatori sul provvedimento i consiglieri Luca Serfilippi (Lega) per la maggioranza e Luca Santarelli (Rinasci Marche) per la minoranza.

In apertura, come da Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni, mentre in coda figurano diverse proposte di mozione. E' possibile seguire i lavori in diretta streaming dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).