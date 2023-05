Acquaroli, "sviluppare Macroregione e rendere centrale Ancona"

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - "La Macroregione si può e si deve rilanciare per cogliere tutte le opportunità che si possono aprire compiendo due passi necessari: il primo è farla diventare uno strumento di programmazione reale e concreta". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo ad Ancona al convegno "La Macroregione Adriatico-Ionica.

Prospettive di breve e lungo termine, economiche, logistiche, commerciali, energetiche e produttive, promosso dal Comitato per la Macroregione Adriatico-Ionica che si è tenuto alla Mole Vanvitelliana.

"Noi abbiamo un'economica fondata sul mare, sull'agricoltura, sul distretto manifatturiero di eccellenza, dell'artigianato di qualità, - ha ricordato Acquaroli - ma vogliamo condividere anche le aree legate alla cultura. Intorno al Mediterraneo e all'Adriatico si è sviluppata una storia millenaria che deve renderci orgogliosi e che deve farci da sprone per continuare su questa direttrice. Il secondo passo è rappresentato dallo sviluppo delle infrastrutture. Da qui il nostro operato per il rafforzamento dell'aeroporto delle Marche con i voli di continuità e non solo".

"Ma vogliamo continuare a lavorare per creare collegamenti anche con i Balcani per rendere centrale Ancona e sviluppare la Macroregione. - ha proseguito il presidente della Regione - Lo stesso dicasi per il Porto di Ancona che è un luogo storico nel quale crediamo e che oggi è in sofferenza per la mancanza di collegamenti adeguati con ferrovia e autostrada. Oggi registriamo interesse del Governo centrale tanto da poter rendere fattibili e raggiungibili progetti quali l'allargamento dello stesso con la realizzazione della Penisola. Si stanno concretizzando obiettivi che fino a qualche tempo fa sembravano lontani". "Dare sostegno al Porto significa dare competitività a un'area centrale e uno snodo strategico, aprendo l'opportunità di creare un'interconnessione da mettere a disposizione della Macroregione. L'importante - ha concluso - è che le istituzioni sappiano dialogare e stabilire punti di incontro in modo chiaro, veloce e pragmatico". (ANSA).