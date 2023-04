Regione finanzia corsi per qualifica di Operatori socio sanitari

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Un percorso di istruzione dell'Istituto Professionale di Stato ad indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" consente il conseguimento di una serie importante di competenze e conoscenze funzionali utili ad acquisire anche la qualifica professionale di "Operatore Socio-Sanitario" (Oss), senza ulteriori adempimenti. L'assessore regionale al Lavoro delle Marche, Stefano Aguzzi, ha illustrato l'offerta formativa regionale per conseguire la qualifica, in una conferenza stampa alla presenza di soggetti interessati e responsabili delle varie strutture che hanno espresso apprezzamento per questo provvedimento.

Appena avuto il via libera alla 'fruibilità' di risorse del Fondo sociale europeo Plus, l'assessorato ha portato in giunta gli avvisi con risorse pari a 739.200 euro; daranno la possibilità a otto istituti marchigiani, in tutte le province, di attivare 12 corsi per ognuna delle due annualità (2022/2023 e 2023/2024); due saranno riservati alla formazione degli adulti (corsi serali). In tutto sono 480 gli studenti che potranno acquisire la qualifica di Oss, tra cui 80 adulti.

All'incontro di oggi presenti anche due ragazze, poco più che 18enni, che hanno completato i corsi Oss: Valentina Marinangeli, di Corridonia, e Asia Di Fidio, di Porto Sant'Elpidio, che hanno portato la testimonianza del loro percorso capace di portare fiducia in se stesse, la consapevolezza di potercela fare e, contestualmente, di regalare un sorriso a chi soffre ed essere utili alla società nell'espletamento di una professione importante nell'ambito dell'assistenza.

L'avviso pubblico, ha ricordato Aguzzi, è "uno dei primi proposti dall'assessorato Formazione e Lavoro che si sta muovendo molto celermente utilizzando risorse europee". La scadenza per presentare i progetti è il prossimo venerdì 21 aprile. Gli istituti destinatari dell'avviso sono: "Calzecchi-Onesti" di Ancona, "Bonifazi" di Civitanova Marche, "Ipsia" di Corridonia, "Donati" di Fossombrone, "Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio, "Leopardi - Ciccarelli" di San Benedetto del Tronto, Istituto professionale di Sassocorvaro Auditore e "Bettino Padovano" di Senigallia.

L'iniziativa, ha rimarcato Aguzzi, "risponde alle esigenze del territorio in considerazione dei bisogni della popolazione e della necessità di garantire occupazione con alta professionalità"; "un'offerta formativa ampia che risponde alle esigenze del territorio in considerazione dei bisogni della popolazione la cui aspettativa di vita è aumentata e della necessità di garantire occupazione con alta professionalità e specializzazione degli operatori". "Rilevando fenomeni di abbandono del percorso scolastico nella scuola superiore di II grado dopo il terzo anno, - ha osservato - per contrastare il fenomeno e consolidare la motivazione degli studenti al conseguimento del diploma di maturità, la Regione attraverso finanziamenti dedicati, annualmente permette agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Professionali di Stato la possibilità di frequentare un percorso formativo integrato contestualmente a quello curriculare di istruzione. L'intervento garantisce agli studenti di acquisire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario in corrispondenza del percorso di studi ordinamentale così da vedere ampliate le possibilità di un futuro inserimento nel mercato del lavoro".

L'emergenza sanitaria che ha investito l'Italia per l'epidemia da Covid, è stato sottolineato, ha reso ancora più attuale la necessità di strutturare specifici percorsi finalizzati alla formazione di figure professionali che operino nei settori socio-sanitari del sistema pubblico e privato. Il PR Marche FSE+ 2021/2027 punta a "facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone interessate con attitudine all'esercizio della professione di Oss" e la Regione, "anche per gli scolastici 2022/23 e 2023/24 ha ritenuto opportuno sostenere un'offerta formativa adeguata, con le risorse finanziarie dello stesso PR, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico dell'Asse Istruzione e Formazione che prevede il finanziamento di moduli professionalizzanti all'interno dei percorsi di istruzione".

