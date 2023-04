Regioni: Consiglio Marche 19 aprile, rinnovo Ufficio presidenza

C'è il rinnovo dell'intero Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche (presidente, due vicepresidenti, due consiglieri segretari) al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta convocata dal presidente Dino Latini per mercoledì 19 aprile, a partire dalle ore 10.

La votazione per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza avviene alla scadenza dei 30 mesi (metà mandato) dal suo insediamento, nell'ottobre del 2020, così come previsto dallo Statuto della Regione.

L'ordine del giorno della seduta prevede, inoltre, interrogazioni, la nomina del componente effettivo e di quello supplente del Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione orchestra regionale delle Marche (Form), una proposta di legge in materia edilizia e diverse proposte di mozione. Verranno probabilmente inserite all'esame d'Aula altre due proposte di legge sempre in materia edilizia. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming collegandosi alla pagina web del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).