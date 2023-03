Regioni: seduta Consiglio Marche convocata il 4 aprile

Una seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata dal presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, per martedì 4 aprile dalle ore 10. All'ordine del giorno interrogazioni, proposte di mozione e una interpellanza. E' possibile seguire la diretta dei lavori d'Aula a partire dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

In aula interrogazioni, il cui svolgimento, come da Regolamento, è previsto in apertura di seduta; poi proposte di mozione ed una interpellanza sulla violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. E' possibile seguire i lavori via web collegandosi alla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche. (ANSA).