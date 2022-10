Maltempo: Gruppo Pd-M5s, mozione sfiducia assessore Aguzzi

(ANSA) - ANCONA, 25 OTT - Il Gruppo consiliare del Partito democratico in Consiglio regionale Marche ha presentato una mozione di sfiducia, firmata anche dalla capogruppo M5s Marta Ruggeri, nei confronti dell'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi per responsabilità "morale e gestionale" della situazione che si è creata con l'alluvione del 15 settembre scorso nel Senigalliese e Pesarese che ha causato devastazione, 12 vittime, una persona dispersa e tanti sfollati.

L'atto che i dem vorrebbero portare in Consiglio l'8 novembre prossimo, è stato illustrato in una conferenza stampa dal Gruppo Pd al completo, guidato dal capogruppo Maurizio Mangialardi, affiancato da Ruggeri (M5s).

Le opposizioni contestano all'assessore anche il fatto di essere arrivato quella sera alla Sala operativa unificata permanente (Soup) solo dopo mezzanotte mentre il disastro meteorologico e idrogeologico stava maturando "dalle 17", perché impegnato in un evento della propria campagna elettorale a Senigallia.

Sulla richiesta di sfiducia Aguzzi ha replicato: "Non penso minimamente alle dimissioni. E' legittimo che l'opposizione ponga questioni di sfiducia, voglia chiarimenti sulle questioni.

- ha spiegato a margine della seduta assembleare - Io sono molto sereno per come la vicenda l'ho affrontata e l'abbiamo affrontata, si cominciano a delineare in maniera positiva gli sviluppi per quanto riguarda l'attenzione verso le aree alluvionate, per perone e le ditte danneggiate. Io penso che non dovremmo speculare su questo tipo di vicende. Se io volessi rilanciare...non l'ho mai fatto fino ad oggi perché storicamente ho sempre espresso solidarietà all'allora sindaco di Senigallia Mangialardi, ora capogruppo Pd in Consiglio, per quanto avvenne nel 2014, una situazione similare e altrettanto dolorosa Quando uno fa il sindaco può succedere che ci siano questioni che sono non prevedibili o difficilmente sostenibili. Ora - conclude - se è vero che lui porrà tale questione, io allora lo sfido a rinunciare alla prescrizione: lui ha un processo in corso - rinvio a giudizio a L'Aquila come coimputato per inondazione colposa legata all'alluvione del 3 maggio 2014 a Senigallia; ndr - sta per andare in prescrizione. Se è sereno e tranquillo e chiede conto a me io gli chiedo di rinunciare alla prescrizione e di farsi giudicare".

"Rinuncia alla prescrizione? - ha risponde Mangialardi - E' imbarazzante solo sentirselo dire da un'assessore; io non ne faccio un problema di carattere giuridico ma di carattere politico: era lui che non era alla Soup dalle 17 a dopo mezzanotte e non c'era neanche alle 3:40 della mattina, non è un problema mio, è imbarazzante solo che lo dica". (ANSA).