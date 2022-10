Rinnovabili: Regione, parere negativo su impianto agrivoltaico

"La Regione Marche dà parere negativo di Via (Valutazione impatto ambientale) ad un impianto agrivoltaico della potenza di 28,38 MW da realizzarsi tra i Comuni di Cartoceto e Fano che hanno espresso lo stesso parere.

L'impianto si inserirebbe in un contesto a forte vocazione agricola di qualità". Lo fa sapere la Regione Marche che, "al termine di un'approfondita istruttoria, ha espresso oggi parere negativo alla realizzazione dell'impianto agrivoltaico di 45 ettari.

"Le motivazioni espresse dall'ufficio regionale per la Via sono molto chiare: - scrive la Regione in una nota - l'impianto si inserisce in un contesto a forte vocazione agricola di qualità e la sua realizzazione comporterebbe di fatto, nonostante un parziale mantenimento dell'attività agricola, uno stravolgimento dell'attuale vocazione con ripercussioni anche economiche che non si possono escludere in questa fase; non è possibile escludere impatti negativi significativi sugli aspetti geomorfologici, idrogeologici ed idraulici che rischiano di compromettere la sicurezza dell'impianto e soprattutto della popolazione; sono da attendersi impatti negativi in termini di frammentazione del territorio ed interruzione della connettività ecologica, con sottrazione effettiva di habitat; non è possibile escludere impatti negativi significativi per la popolazione in merito al rumore ed elettromagnetismo; l'impianto è visibile da numerosi punti di osservazioni inclusi abitati storici e che la sua realizzazione comporterebbe una forte alterazione del paesaggio percepito, non essendo applicabile efficaci misure di mitigazione per un impianto di tali dimensioni in quella localizzazione. "Il parere della Regione - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Stefano Aguzzi - che non è vincolante, è stato richiesto dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che gestisce il procedimento per questa realizzazione. Anche la Via sarà valutata da una commissione nazionale e la decisione sarà presa dalla Presidenza del Consiglio. Abbiamo trasmesso nei tempi dovuti il parere al Ministero dopo sopralluoghi e tavoli tecnici con i soggetti interessati e con il contributo di Arpam e Genio Civile Marche Nord. Siamo giunti alle stesse conclusioni dei due Comuni interessati dalla portata dell'impianto, Cartoceto e Fano. Una superficie troppo impattante sotto ogni punto di vista. Mi auguro - conclude Aguzzi - che i territori e la Regione possano essere coinvolti nel percorso: noi terremo alta l'attenzione e vorremmo che si arrivi a un diniego finale da parte degli organi nazionali preposti".

"Questo mega parco fotovoltaico non lo vogliamo”. Il sindaco Seri e il vicesindaco Fanesi lo hanno ribadito al termine dell’incontro convocato con la Tep Renewables srl, società che vuole realizzare il parco agrivoltaico sulle colline tra Fano e Cartoceto (45 ettari) e con la famiglia Taus, proprietaria dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’impianto.

"All’incontro si è presentata solo la famiglia Taus - riferiscono Seri e Fanesi -. Nonostante la Pec inviata per la convocazione, la Tep Renewables ha disertato l’incontro". Secondo il Comune, che nutre dubbi sull'affidabilità e consistenza della società, l'assenza dimostrebbe che la stessa azienda si vuole sottrarre al confronto; l'assenza "sottolinea ed evidenzia le ombre e i dubbi che nutrivamo nei confronti di questa iniziativa che sbancherebbe una collina e devasterebbe il territorio. Ci sarebbe piaciuto ascoltare le intenzioni della Tep Renewables...”. (ANSA).