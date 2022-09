Sanità: Consiglio Marche, convegno su Fibromialgia e Oncologia

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - "Fibromialgia e Oncologia: medicina convenzionale e integrata, oggi" è il tema del convegno presentato a Palazzo delle Marche ad Ancona. L'appuntamento nazionale, il secondo organizzato da AFIOdV (Associazione fibromialgia Italia) su questo tema, è in programma ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana (auditorium Orfeo Tamburi), venerdì 30 settembre dalle ore 9 alle 13 ed è patrocinato da Consiglio regionale e Regione Marche.

"La sensibilità da parte del Consiglio regionale su questa tematica è forte - ha evidenziato il presidente dell'Assemblea regionale Dino Latini - come dimostra l'adesione unanime alla proposta di legge che ha recentemente aggiornato e ampliato gli interventi in favore dei soggetti affetti da fibromialgia. Le Marche possono diventare un punto di riferimento per la diagnosi e la cura di questa sindrome e l'auspicio, grazie anche all'impegno delle associazioni, è quello di riuscire a creare un centro di eccellenza".

Spesso correlata alla stanchezza cronica e alle malattie autoimmuni, ad oggi la fibromialgia non ha cure, ma solo sostegni palliativi. In Italia interessa circa 2 milioni di persone, con un'incidenza pari il 2,2% della popolazione. "Dopo il primo convegno del 2019 - ha spiegato Antonella Moretto, presidente AFIOdV - torniamo a riunirci per fare il punto su medicina convenzionale e integrata, per suggerire strategie per il controllo del dolore e per il miglioramento della qualità della vita". Due le sessioni in programma venerdì per fare il punto sui percorsi clinici e assistenziali di pazienti con diagnosi di tumore, affetti da fibromialgia, "due condizioni - ha precisato - che non hanno connessione nello sviluppo, con sfaccettature e sfumature diverse da paziente a paziente, per questo urge una visione multidisciplinare ed un approccio personalizzato per ottimizzare la terapia e tendere al benessere".

Nel corso del convegno, moderato dal dott. Renato Bisonni, direttore Unità operativa complessa di Oncologia (Av4), e dalla dott.ssa Tiziana Nava, fisioterapista e posturologa, interverranno specialisti in oncologia, reumatologia, terapia antalgica, alimentazione, psicoterapia e saranno presentati approcci terapeutici integrati come l'ozonoterapia e il trattamento riabilitativo. L'iniziativa, sostenuta dal Comune di Ancona, ha anche il patrocinio di Asur Marche, Azienda Ospedali Riuniti, Inrca, Santo Stefano e Marcangola, il forum delle oltre 40 associazioni di volontariato attive in ambito oncologico marchigiano a cui anche AFIOdv partecipa. (ANSA).