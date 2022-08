Poesia: Marche, Concorso "Se vuoi la pace prepara la pace"

(ANSA) - ANCONA, 09 AGO - Poesie in concorso per promuovere la pace. Decima edizione del concorso "Se vuoi la pace prepara la pace" indetto dall'Università per la Pace delle Marche, in collaborazione con associazione Nie Wiem e Museo Omero. Le opere poetiche inedite dovranno essere inviate entro il 5 settembre.

Evento conclusivo e premiazioni il 16 settembre. Lo fa sapere il Consiglio regionale.

Nuovo appuntamento, dunque, con il concorso di poesia indetto dall'Università per la Pace delle Marche, organizzato in collaborazione con l'associazione culturale Nie Wiem e il Museo tattile statale Omero. Il concorso, giunto alla decima edizione, ha per titolo "Se vuoi la pace prepara la pace" ed i componimenti in gara dovranno avere proprio questo tema come filo conduttore.

Due, spiega la Regione, le sezioni in concorso suddivise per classi di età, la prima per i giovani fino a 25 anni e la seconda per tutti coloro che hanno compiuto i 26 anni. Ad ogni autore viene richiesto l'invio di una poesia inedita in lingua italiana e di lunghezza massima di 30 versi priva di ogni firma o elemento di riconoscimento in modo da non compromettere il giudizio della giuria. L'invio dell'elaborato in formato word all'indirizzo info.universitapace@regione.marche.it dovrà avvenire entro le ore 24 del 5 settembre.

La Giuria sarà composta dal Presidente dell'Università per la Pace, Mario Busti, da quello di Nie Wiem, Valerio Cuccaroni, e del Museo Omero, Aldo Grassini. Della giuria faranno parte anche la giornalista Asmae Dachan e il poeta e saggista, Umberto Piersanti. La giornata di premiazione si terrà venerdì 16 settembre ad Ancona presso il Museo Tattile Statale Omero con l'assegnazione ai vincitori di premi in denaro e la consegna di attestati di partecipazione ai cinque finalisti di ogni sezione.

