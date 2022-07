Regioni: Marche,con AppIO bollo auto e scadenze in un click

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - Pagare il bollo auto con un click nelle Marche Ora è possibile, fa sapere la Regione, grazie ad AppIO, l'applicazione che permette a tutti i cittadini di avere un unico accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione e ricevere notifiche, promemoria e avvisi relativi a tributi, con la possibilità di provvedere al pagamento direttamente dal telefonino in modo semplice, rapido e sicuro.

La Regione Marche ha infatti aderito ad AppIO e il primo servizio reso disponibile sulla piattaforma sono gli "avvisi di scadenza del bollo auto con la possibilità di pagamento: i cittadini marchigiani possessori di veicoli che avranno scaricato l'applicazione sul proprio smartphone potranno ricevere notifiche inerenti la tassa automobilistica ed essere tempestivamente informati su scadenze, procedimenti di rateizzazione, avvisi bonari e avvisi di accertamento, scegliendo di procedere al pagamento direttamente da app. Sono stati inviati più di 50mila messaggi da questo nuovo servizio".

La ricezione della notifica "consente al cittadino di non dimenticarsi del bollo, senza dover verificare ogni volta la data di scadenza, ed evitare la fila allo sportello per effettuarne il saldo".

"Tutto è a portata di app - dichiara l'assessore regionale ai Servizi pubblici locali, Guido Castelli - questo è il valore aggiunto del servizio che diventa strumento rapido e utile per poter accedere a informazioni, documenti e metodi di pagamento, rendendo il contatto con la Pubblica Amministrazione più facile e veloce". Con l'ingresso in AppIO, la Regione "compie un ulteriore passo avanti verso servizi sempre più evoluti, sfruttando le tecnologie digitali e confermando la propria centralità nel processo di trasformazione digitale del territorio".

"La Regione Marche procede speditamente sulla via della digitalizzazione - dice Castelli - Migliorano le modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, attraverso un impiego utile ed efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Dopo avere accompagnato, attraverso il progetto DigiPalm, l'ingresso di 187 Comuni marchigiani sull'AppIO nazionale, ora è la stessa Regione a "essere presente con il primo servizio di notifica ai cittadini. Dalla sua "attivazione, a gennaio 2022, tramite l'utilizzo della piattaforma IOService, sono stati già inviati oltre 90mila messaggi: di questi, 63.382 sono stati inoltrati dall'Ufficio Speciale Ricostruzione per la notifica di avanzamento delle pratiche di ricostruzione privata e 52.114 dai Comuni marchigiani in relazione ai servizi demografici, tributi, cultura, tutela ambiente, politiche educative, SUAP. Numeri che riflettono un sempre maggiore utilizzo a livello locale di IoService e che confermano la Regione Marche nel ruolo di intermediario tecnologico e di facilitatore alla transizione digitale degli enti territoriali". (ANSA).