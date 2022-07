"Tra sentimento e passione", presentato libro Michele Cesari

(ANSA) - ANCONA, 04 LUG - Presentato in Regione Marche il libro di poesie di Michele Cesari "Tra sentimento e passione", illustrato da Francesca Farroni, edito da Albatros. Cesari, economista e giornalista, autore dei componimenti "ha dato vita ad un lavoro simbiotico - scrive nella prefazione Francesco Marchianò - nel quale il lettore catturato dalle parole e dalle immagini, viene chiamato in causa in maniera più attiva grazie alla possibilità di poter fornire diverse interpretazioni".

Faccio poesia per "stimolo di vita - ha spiegato Cesari - e vivere è fare. Nella vita c'è sempre speranza, voglia di riscattarsi e di andare avanti. La speranza è la vita, è vivere la vita pienamente in tutti i suoi aspetti".

"Una bella testimonianza dell'impegno quotidiano a favore della comunità. Esprimere la propria interiorità e scavare dentro se stessi è una donazione agli altri, un atto di coraggio e sacrificio", ha commentato il presidente Francesco Acquaroli intervenendo alla presentazione. L'appuntamento è stato moderato dal giornalista Stefano Fabrizi, direttore di Marcheinfinite.it, affiancato dall'attore Enrico Verdicchio (Compagnia della Marca). Presenti, oltre agli autori, la consigliera Anna Menghi che ha parlato "dell'animo gentile e profondo di Cesari che trasmette fiducia e speranza, e Maria Lina Vitturini, presidente Commissione regionale Pari Opportunità che ha ringraziato l'autore per il "contributo prezioso e l'importanza del messaggio universale dell'arte".

"Una raccolta di poesie che ci dà l'opportunità di fermarci - ha sottolineato l'assessora alla Cultura Giorgia Latini - e di indagare dentro di noi. Da questi versi emerge la sensibilità dell'autore, mentre al lettore è offerta l'opportunità di riflettere sul senso della vita, sull'amore, sulle esperienze che possono essere tradotte in positivo, sulla forza della rinascita". (ANSA).