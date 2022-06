Aborto: Consiglio Marche, in aula interpellanza Pd su RU486

Il Consiglio regionale delle Marche tornerà a riunirsi martedì 7 giugno. La seduta sarà aperta con l'esame di alcune interrogazioni e di due interpellanze sulle "Politiche regionali in materia di applicazione e diffusione della medicina di genere, così come disposto dal Piano nazionale", sottoscritta dal consigliere Simona Lupini (Gruppo misto) e sulla "Somministrazione della pillola RU486: accesso, modalità e settimane di gestazione", presentata dal gruppo Pd.

Seguirà la discussione della proposta di legge, a iniziativa della Giunta, sulla "Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei". Relatori dell'atto Giacomo Rossi (Civici Marche) per la maggioranza e Antonio Mastrovincenzo (Pd) per l'opposizione. All'ordine del giorno anche numerose mozioni. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming a partire dal sito istituzionale del Consiglio regionale. (ANSA).