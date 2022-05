Regioni: Marche, dopo stop pandemia studenti in Consiglio

Dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, sono riprese le visite in Aula del Consiglio regionale delle Marche degli studenti marchigiani nell'ambito del progetto "Conoscere il Consiglio". A inaugurare la nuova serie di incontri, la terza classe del liceo scientifico quadriennale-internazionale-manageriale "Calzecchi-Onesti" di Fermo. In apertura di seduta, ad Ancona, il vice presidente Gianluca Pasqui, a nome di tutta l'Assemblea legislativa, ha dato il benvenuto ai ragazzi. Accompagnati dalla dirigente scolastica e da due insegnanti, gli studenti appena arrivati a Palazzo Leopardi sono stati accolti dal consigliere Marco Marinangeli. In seguito li hanno raggiunti anche i consiglieri Andrea Putzu, Fabrizio Cesetti e l'assessore Giorgia Latini.

La classe ha ascoltato la prima parte dei lavori dell'Assemblea dagli spazi riservati al pubblico. Prima di lasciare Palazzo Leopardi è stato donato a ognuno dei presenti un volume della collana istituzionale "Quaderni del Consiglio", che da oltre 25 anni diffonde e valorizza la storia e le tradizioni culturali delle Marche. Tutti i titoli sono consultabili online, nella versione pdf, alcuni anche in versione audiolibro. Il progetto "Conoscere il Consiglio" è organizzato dalla Biblioteca regionale e finalizzato ad avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso visite in Aula e laboratori formativi. (ANSA).