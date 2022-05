Regioni: Programma triennale lavori Marche in Consiglio 24/5

Consiglio regionale delle Marche convocato dal presidente Dino Latini per martedì prossimo 24 maggio. All'ordine del giorno la Proposta di atto amministrativo, ad iniziativa della Giunta, relativo al Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2022.

In discussione due interpellanze sulle "Politiche regionali in materia di applicazione e diffusione della medicina di genere, come disposto dal Piano nazionale" della consigliera Simona Lupini (Gruppo misto) e su "Politiche regionali in materia di sostegno e protezione dei minori" del Gruppo Pd.

All'esame dell'Aula, come sempre, anche numerose interrogazioni e mozioni. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming a partire dal sito istituzionale del Consiglio regionale.(ANSA).