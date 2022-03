Pnrr: prima riunione cabina regia 1000 esperti Marche

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - Prima riunione della Cabina di regia per discutere le linee di intervento e lo stato di avanzamento del progetto 1000 esperti Pnrr, lanciato dalla Regione Marche. Vi hanno preso parte l'assessore al Bilancio, Enti locali e Ricostruzione Guido Castelli insieme ai dirigenti Francesco Maria Nocelli, Andrea Pellei, le rappresentanti Anci Ida Simonella e Upi Valeria Ciattaglia. La Cabina di Regia è l'organo di coordinamento e direzione di cui ogni Regione si deve dotare, nell'ambito del progetto 1000 esperti Pnrr. Ad esso compete la governance del progetto, la sua pianificazione e la verifica delle attività dei professionisti ed esperti, nonché la supervisione nella gestione delle risorse. "Siamo ora nella fase di attuazione - ha detto Castelli -: con gli esperti ormai formati sul contenuto e la missione procederemo, da aprile in poi, ad andare sul territorio, presso gli enti locali per ascolto delle esigenze ma anche mappature dei procedimenti con criticità e per supportare i Comuni e le varie realtà coinvolte.

Inoltre è in fase di ultimazione un sistema di prenotazione, connesso alla piattaforma ProcediMarche, attraverso il quale sarà possibile, per ogni Ente interessato, assicurarsi la consulenza degli esperti competenti per materia, sia in presenza sia da remoto. Infine sono allo studio modalità semplificate di richiesta informazioni, quali questionari sintetici predisposti per specifici settori di intervento". Dieci gli esperti messi in campo con le risorse disponibili, ma "c'è una concreta possibilità di integrarne il numero che sta vagliando il Dipartimento della Funzione Pubblica". Da aprile gli esperti Pnrr lavoreranno sul territorio, sia presso i Comuni che presso le Province: con un particolare applicativo informatico della piattaforma ProcediMarche sarà possibile per i Comuni sapere preventivamente quando l'esperto sarà disponibile per l'assistenza e prenotare un appuntamento. Castelli ha informato sulle recenti approvazioni da parte della Giunta regionale della Convenzione Tipo della Suam per i Comuni e le Unioni montane e l'atto sui criteri riparto del fondo straordinario piccoli Comuni: 100mila euro per gli enti sotto 3.000 abitanti. (ANSA).