Giorno Ricordo: scuole protagoniste in Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 18 FEB - Scuole protagoniste della seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata al Giorno del Ricordo, in programma il 22 febbraio alle 10 nell'aula consiliare: prevista la proiezione del video realizzato da una classe dell'Istituto comprensivo "Ugo Betti" di Fermo e intitolato "I bambini della Patria accanto", risultato vincitore del secondo premio del concorso nazionale del Miur "10 febbraio - Per Amor di Patria". Al concorso hanno anche aderito gli alunni del Liceo scientifico "Galileo Galilei" di Ancona e quelli dell'Istituto comprensivo "Egisto Paladini" di Treia che avranno l'opportunità di presentare in Aula i loro elaborati. Ad introdurre la seduta dedicata alla commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-istriano-dalmata, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Previsti diversi interventi e la performance teatrale "Nati da un esodo".

Previsti gli interventi di Franco Rismondo, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Orazio Zanetti Monterubbianesi, presidente del Comitato Marche sud della stessa associazione, Emanuele Piloni, coordinatore regionale per le Marche dell'Unione degli Istriani. Prima dell'intervento del direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, Marco Ugo Filisetti, è prevista la performance teatrale dal titolo "Nati da un esodo" a cura di Piero Delbello, autore del testo, e di Luca Violini, voce narrante. Poi spazio alle scuole. A seguire la seduta proseguirà in forma ordinaria. (ANSA).