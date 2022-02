Giorno Ricordo: celebrazione in seduta Consiglio Marche 22/2

Sarà dedicata alla celebrazione del Giorno del Ricordo, per conservare e rinnovare la memoria dei massacri nelle foibe e l'esodo giuliano istriano dalmata, la prima parte della seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche convocata dal presidente Dino Latini per martedì 22 febbraio dalle ore 10.

Nella successiva seduta ordinaria verranno esaminati, ed eventualmente approvati, atti concernenti la medesima ricorrenza. In discussione anche la proposta di atto amministrativo relativa all'interpretazione autentica, ai fini applicativi, di quanto previsto in alcuni capitoli del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato nel 2015 dall'Assemblea legislativa. All'ordine del giorno anche l'esame di varie interrogazioni e mozioni. Il dibattito, come sempre, sarà trasmesso in diretta streaming. (ANSA).