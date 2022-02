Mattarella: Latini, buon lavoro a nome Consiglio Marche

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - "Un nuovo settennato per Sergio Mattarella. A nome dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche un caloroso augurio di buon lavoro per la Patria, per le sue istituzioni e per tutti gli italiani." Così il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, che ha partecipato alla cerimonia per il giuramento del Capo dello Stato di fronte al Parlamento riunito in seduta comune. Latini ha preso parte all'elezione del Presidente della Repubblica in qualità di "grande elettore" delle Marche, insieme al presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, e al capogruppo del Pd, Maurizio Mangialardi, designati dall'Assemblea legislativa.

Per Mangialardi, "le parole pronunciate in Parlamento dal Presidente Mattarella confermano la bontà dell'accordo raggiunto dai partiti sul suo nome per superare l'incertezza politica che stava determinando un'impasse pericolosa per il Paese. Mi sembra che i temi toccati dal Presidente, primo fra tutti la lotta alle disuguaglianze, che 'non sono un prezzo da pagare ma un freno alla crescita', indichino con estrema chiarezza il percorso da seguire nei prossimi mesi per far uscire l'Italia dall'emergenza sanitaria e affrontare le sfide economiche e sociali in un mondo che la pandemia ha cambiato per sempre". "Sono certo - aggiunge - che la sua autorevolezza e il suo profondo attaccamento ai valori della Costituzione saranno non solo garanzia di unità e reciproco rispetto tra le istituzioni e i cittadini, ma anche ispirazione per un significativo rinnovamento della politica italiana, affinché non venga mai meno il suo fine ultimo: la ricerca del bene comune". (ANSA).