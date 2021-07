Qualità dell'abitare: 45 mln per Regione Marche

(ANSA) - ANCONA, 23 LUG - In arrivo nelle Marche circa 45 milioni di euro grazie al programma nazionale della qualità dell'abitare Progetto Innovativo della Qualità nell'abitare (PinQua) promosso dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili. Nella graduatoria compaiono ai primi posti tutte e tre le progettualità che la Regione ha presentato al Ministero come soggetto aggregatore. Si tratta di: "La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: un'ipotesi per la Media Vallesina", che coinvolge gli ambiti territoriali dei Comuni di Jesi, Castelbellino, Monte Roberto e Maiolati Spontini; "Connettere per rigenerare - Rivitalizzare il tessuto urbano in territori attraversati dalle infrastrutture", che coinvolge gli ambiti territoriali dei Comuni di Falconara Marittima e Senigallia; "Rinnova Marche: nove interventi per riabitare i centri storici in qualità urbana e sicurezza", che coinvolge gli ambiti territoriali dei Comuni di Osimo, Petriano, Cagli, Sassoferrato, Montelupone, Muccia, Visso, Palmiano, Monsampaolo del Tronto. "Sono davvero molto soddisfatto della scelta di aver aperto la possibilità ai Comuni più piccoli - commenta l'assessore regionale all'Urbanistica-Edilizia pubblica-Difesa del suolo, Stefano Aguzzi - e dell'esito di questa graduatoria che ci vede con un punteggio alto e quindi con tutta probabilità assegnatari di fondi per realizzare interventi che andranno a incidere positivamente sulla qualità della vita di migliaia di persone e di tante comunità marchigiane, attraverso la riqualificazione di aree urbane senza nuovo consumo di suolo. Ulteriore soddisfazione è dettata dall'ingresso nella graduatoria di molti altri Comuni marchigiani (19 in totale) ammessi a finanziamento per i loro progetti" conclude. (ANSA).