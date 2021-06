Regioni: Marche, seduta Consiglio regionale 8 giugno

Consiglio regionale delle Marche convocato dal presidente Dino Latini per martedì 8 giugno.

All'ordine del giorno, fa sapere l'Assemblea legislativa, le proposte di legge inerenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari e degli enti accreditati per la formazione - relatori Nicola Baiocchi (Fdi) per la maggioranza, e Maurizio Mangialardi(Pd) per la minoranza - e gli interventi di promozione e sostegno alla creazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alla costituzione delle - comunità energetiche rinnovabili, relatori Andrea Maria Antonini (Lega) e Micaela Vitri (Pd).

In discussione anche la proposta di atto amministrativo riferito all'approvazione del Por Fse 2014/2020 ulteriormente riprogrammato per contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid - 19, relatori Andrea Putzu (Fdi) e Manuela Bora (Pd). Il Consiglio passerà, quindi, all'esame delle interrogazioni e delle mozioni. E' possibile seguire i lavori via web collegandosi all'indirizzo https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live. (ANSA).