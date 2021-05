Regioni: a Matelica lavori Osservatorio politiche agricole

A Matelica (Macerata) si è svolta la seconda giornata dei lavori dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, appuntamento denso di contenuti e contributi in un clima costruttivo di confronto e condivisione. Il vice presidente e assessore all'Agricoltura regionale Mirco Carloni ha fatto il punto sulla risposta che la Regione e l'Autorità di Gestione del Psr Marche hanno offerto alle esigenze emerse dal mondo rurale durante la prima giornata dell'Osservatorio tenuta a Frontone il 7 gennaio, e durante il roadshow "Ascoltiamo il territorio, condividiamo il programma".

Il primo intervento è stato a favore di uno "snellimento della burocrazia, con proposte da portare anche in sede comunitaria ma ispirate a velocizzare le procedure e a semplificare gli iter per le domande d'accesso ai fondi Psr Marche. Altro punto ha riguardato i pagamenti: il ritardo è stato spesso lamentato da imprenditori e organizzazioni rappresentative. Avviato lo studio di fattibilità per istituire un organismo pagatore regionale, gestito dalla Regione con il Siar (eventuale supporto iniziale della Regione Veneto): l'obiettivo è mettere fine alle attuali lentezze dovute ad Agea.

A proposito di pagamenti, "l'accelerazione dell'attività regionale - ha evidenziato Carloni - è dimostrata dalla differenza di passo tra il 2020 e il 2021: nei primi cinque mesi di quest'anno sono stati pagati 19 milioni di euro a fronte dei 12 dello stesso periodo del 2020, e altrettanti 18 milioni di euro sono in lavorazione". Importanti novità previste anche nella stesura del nuovo bando relativo al "Pacchetto Giovani" che sarà emanato entro luglio: sono allo studio nuovi criteri di ammissibilità, più orientati alla qualità e all'idea di sviluppo aziendale del progetto.

L'assessore Carloni ha ricordato la grande opportunità che verrà anche per il settore agricolo dal Pnrr - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - che stanzierà importanti fondi per l'agricoltura che concorreranno con il Programma di Sviluppo Rurale al futuro del sistema agricolo regionale. "Ecco, dunque - ha osservato - l'importanza strategica del nuovo distretto biologico unico delle Marche (già 1200 adesioni), che partendo dalla forte vocazione al Bio della Regione, intende diventare un volano per l'intero comparto agricolo, una sorta di "Food Valley" che, prendendo avvio dall'eccellenza della produzione agroalimentare, sia in grado di promuovere l'intero territorio e la ricettività turistica".

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla nuova programmazione del Psr Marche: l'inizio sarà posticipato al 2023 ma restano ancora molte incognite, soprattutto sulla governance.

Ancora non è chiaro come sarà gestita la nuova programmazione. A livello comunitario, si è profilata l'ipotesi un unico documento di programmazione nazionale (Psn - Piano strategico nazionale), ma è in fase di discussione una possibile revisione. Proprio questa complessa gestazione ha portato allo slittamento della programmazione in corso fino al 2022. Con l'ausilio di un questionario on line messo a punto grazie alla collaborazione con Adele Finco - Università Politecnica delle Marche, i presenti sono stati invitati a partecipare a una consultazione diretta per raccogliere la loro opinione riguardo ai fabbisogni individuati a livello nazionale per il futuro Piano Strategico della Pac con un percorso finalizzato alla maggiore condivisione possibile delle tematiche legate allo sviluppo rurale dei prossimi anni. Le risultanze sono state poi condivise nel pomeriggio con tutti i presenti, con interessanti spunti che hanno animato il successivo dibattito. (ANSA).