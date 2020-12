Regioni: Giornata Marche dedicata a nuovi eroi anti-Covid

Sarà un'edizione digitale, senza pubblico, alla presenza delle sole autorità e trasmessa in streaming sulle emittenti televisive regionali, con in collegamento le associazioni dei marchigiani nel mondo. Si svolgerà domani, giovedì 10 dicembre alle ore 17.00 a Loreto, la "Giornata delle Marche", organizzata nel pieno rispetto della normativa anticovid, in diretta dal Museo Pontificio Santa Casa di Loreto, Salone degli Svizzeri. La dedica della giornata è ai "nuovi eroi", in prima linea nella lotta al Covid-19 e a ogni marchigiano, chiamato a fare la propria parte per fronteggiare la diffusione della pandemia.

La Giornata che celebra le Marche infatti, fa sapere la Regione, "è dedicata al mondo socio-sanitario marchigiano, in prima linea dallo scorso inverno per difendere la popolazione nella fase complicata e delicata della pandemia". È un invito a "riscoprire lo spirito di coesione nelle Marche del Covid anche attraverso l'esempio di chi sta dedicando la propria vita per salvaguardare l'intera comunità". Il previsto Premio del Presidente (altra onorificenza conferita il 10 dicembre, insieme al Picchio d'oro, assegnato dall'apposita commissione) "verrà assegnato al più giovane scelto tra il personale medico ospedaliero, infermieristico e degli operatori socio sanitari impiegati nell'emergenza contro la pandemia".

"Crediamo fortemente nel valore del riscoprire il senso di comunità nella nostra regione - sottolinea il presidente Francesco Acquaroli - Possiamo farlo anche attraverso iniziative come questa, che vogliono rafforzare il senso di identità e di appartenenza al proprio territorio di tutti i marchigiani, rendendoli consapevoli delle proprie risorse, opportunità ed eccellenze. Con questo spirito che si svolgeranno le celebrazioni della Giornata delle Marche pure per il 2020. Sarà un'edizione titolata 'Le Marche che resistono. I nuovi eroi, testimoni del nostro tempo'". Il significato del titolo? "Va ricercato nell'impegno profuso dall'intero sistema-regione e in particolare dal mondo degli operatori medici e sociosanitari per fronteggiare gli scenari di crisi legati alla pandemia da Covid-19. Di fronte alle oggettive difficoltà conseguenti alla diffusione del virus, - sottolinea Acquaroli - l'intera comunità regionale sta rispondendo in maniera coesa e con la determinazione tipiche del proprio carattere. Celebriamo quindi gli eroi del nostro tempo, cioè tutti coloro che, col proprio apporto positivo alla comunità, svolgono fino in fondo il proprio dovere".

La scelta della sede assume, quest'anno, un particolare valore, in quanto si svolgerà in concomitanza con la celebrazione del Giubileo Lauretano 2020. L'edizione 2020 della Giornata delle Marche è organizzata in collaborazione con il Comune di Loreto e la Curia Arcivescovile della Santa Casa Lauretana. Sarà possibile seguirla "da remoto", con collegamenti internazionali, sui canali delle principali emittenti televisive marchigiane (10 Tv centro marche - 11 Tvrs - 12 ètv - 13 7Ggold - 14 Video Tolentino - 16 Tele 2000 - 17 Fano Tv - 18 Rtm - 89 Emme TV - 210 Arancia Television - 633 Rossini Tv). Sono previsti collegamenti internazionali con i marchigiani nel mondo dal Lussemburgo, Montevideo, New York, Monteal, La Plata, Genk, San Paolo del Brasile, Adelaide (Australia) (ANSA).