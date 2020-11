Assessori Marche al lavoro per studenti in Dad

(ANSA) - ANCONA, 07 NOV - La Regione Marche è al lavoro per sostenere gli studenti alle prese con la didattica a distanza.

Una modalità prevista per le scuole superiori e le università dagli ultimi Dpcm del Governo, nonché dalle ordinanze regionali, per evitare il più possibile le occasioni di contagio, che però comporta difficoltà per gli studenti e le famiglie. Su indicazione del presidente Acquaroli, se ne stanno occupando gli assessori al Bilancio Guido Castelli e all'Istruzione Giorgia Latini, per ottimizzare delle soluzioni che vadano a sostenere l'acquisto e la messa a disposizione di strumentazione informatica e l'erogazione di contributi per gli affitti per gli studenti universitari. "Ci rendiamo perfettamente conto - dice l'assessore Latini - che costringere i nostri ragazzi alle lezioni a distanza comporta per le famiglie delle criticità e delle incombenze legate sia alla disponibilità di dispositivi tecnologici e sia al tema degli affitti per gli studenti universitari fuori sede". Latini ha ricevuto "dagli stessi rettori e dal territorio" richieste di affrontare questa problematica, che tocca "chi ha scelto di impegnarsi anche economicamente con un affitto nelle rispettive città universitarie ed ora si troverà per diverse settimane a non poter frequentare gli atenei in presenza. Stiamo lavorando per mettere a punto delle misure che possano andare in questa direzione a sostenere i nostri ragazzi e le famiglie in questo momento particolare e per questo ringrazio l'assessore Castelli che si è adoperato per reperire le risorse necessarie". Risorse, spiega Castelli, he serviranno anche "per fornire sia alle scuole sia ai nostri studenti la strumentazione informatica necessaria per la didattica a distanza, come tablet e portatili.

Nei prossimi giorni daremo con più certezza informazioni in merito alle modalità di fruizione dei contributi. Allo stesso modo - aggiunge - stiamo lavorando per studiare soluzioni utili per sostenere il pagamento degli affitti per gli studenti universitari fuori sede e le loro famiglie. In un momento di difficoltà generale la Regione è impegnata a fare il massimo per sostenere anche le fasce più giovani che stanno contribuendo, anche tramite la didattica a distanza, alla lotta contro il coronavirus". (ANSA).