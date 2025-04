Vino, 70 progetti per bando Terra Tech innovazione filiera

Sono oltre 70 i progetti presentati da startup e piccole medie imprese italiane ed internazionali alla call "Terra & Tech, innovazione per la filiera del vino" lanciata a fine 2024 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi in collaborazione con Filiera Futura e I3P. L'iniziativa ha suscitato un forte interesse tra chi, in linea con il progetto, si propone di selezionare e sperimentare soluzioni tecnologiche in grado di affrontare le principali sfide del settore vitivinicolo, mirando a rendere il processo produttivo più sostenibile ed efficiente, dalla coltivazione alla vendita del vino.

La call rientra nel programma "Terra & Tech", che agevola iniziative di open innovation finalizzate l'adozione di tecnologie avanzate nella viticoltura italiana. Ad oggi, il progetto ha coinvolto oltre 140 produttori, ricercatori e professionisti del settore, con il supporto di sei fondazioni di origine bancaria, tra cui quella di Jesi. Tra i progetti presentati da startup e Pmi la maggior parte riguarda automazione dei processi agricoli e monitoraggio del clima (56%), soluzioni digitali per il marketing e gestione delle vendite (30%), tecnologie per migliorare l'efficienza energetica in cantina (14%). In molti casi sono impegnate tecnologie quali sensori IoT, intelligenza artificiale, big data, droni, biotecnologie e realtà virtuale.

Un terzo delle proposte riguarda dispositivi elettronici e IoT, un quarto si concentra sull'intelligenza artificiale e sul machine learning, altre iniziative esplorano l'uso di tecnologie emergenti come il cloud computing, la robotica avanzata e piattaforme digitali per migliorare l'esperienza utente. Le candidature giungono da tutta Italia, molte da Piemonte e Lombardia, e da vari paesi esteri tra cui Francia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Moldavia, Svezia, Regno Unito e California. "Il coinvolgimento internazionale evidenzia l'interesse globale verso l'innovazione nel settore vitivinicolo italiano, nonché l'importanza del progetto a livello globale", fa sapere la Fondazione Carisj.

I progetti più promettenti saranno presentati a marzo 2025 all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), a seguire startup e Pmi selezionati avranno l'opportunità di testare sul campo le nuove tecnologie. Allo stesso tempo, i viticoltori italiani potranno accedere a strumenti avanzati che permetteranno di ottimizzare la coltivazione, la produzione e la commercializzazione del vino, "rispondendo così - spiegano gli organizzatori - alle sfide di un mercato in continua evoluzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA