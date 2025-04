Truffa per fondi pubblici, denunciati tre imprenditori agricoli

Tre amministratori di una impresa agricola della Vallesina con sede in Provincia di Ancona, che si occupa di coltivazione di uve e di produzione di vini marchigiani sono stati denunciati dai carabinieri Forestali. Dal novembre 2024 le indagini hanno consentito di accertare oltre 310mila euro di fondi pubblici illecitamente percepiti da due diverse imprese agricole. Da questa mattina 20 Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona appartenenti ai Nuclei di Arcevia, Conero e Jesi - San Marcello stanno eseguendo perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Ancona a carico dei 3 amministratori di 1 impresa agricola con sede in Provincia di Ancona. Le perquisizioni riguardano le sedi legali di due imprese agricole e un magazzino di stoccaggio di prodotti vitivinicoli siti nel territorio della Provincia di Ancona.



I tre indagati sono accusati di una presunta truffa aggravata, in concorso tra loro, per ottenere erogazioni pubbliche quantificate in 131.869,36 euro di contributi della Politica Agricola Comune degli anni 2022 e 2023 e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche relativo al periodo 2014/2020.

Gli indagati, componenti del sistema di amministrazione di una società agricola, avrebbero costituito l'impresa, formalmente destinata alla coltivazione delle uve da vino ed alla produzione di vini, ma in realtà finalizzata al solo scopo di ottenere contributi pubblici mediante fittizia coltivazione dei terreni siti in un comune della Vallesina. Le attività odierne sono svolte ad esito di un'articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Arcevia che ha già consentito di deferire all'A.G. ulteriori due soggetti ed una impresa agricola per analoghe condotte.

Nel complesso, le indagini dirette dalla Procura di Ancona hanno individuato 310mila euro di fondi pubblici illecitamente percepiti, e un danno erariale già segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA