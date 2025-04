Passaggi Libri e Caffè, primavera di letture e di scrittura

Primavera di letture e di scrittura nella libreria 'Passaggi Libri e Caffè' nel centro storico di Fano (Pesaro Urbino), città che ogni anno ospita Passaggi Festival della saggistica la cui 13/a edizione si terrà dal 25 al 29 giugno prossimi.

Ad aprile, nei locali di piazza Sansovino 3, ci sarà un ricco calendario di eventi tra presentazioni librarie, giochi letterari e incontri culturali, tutti a ingresso libero. In molti, ad esempio, stanno partecipando al gioco "Un aperitivo da scrittore": si parte da un incipit fornito dai librai per scrivere un racconto breve, i due migliori saranno premiati con un aperitivo.

Tanti gli appuntamenti in calendario. Si parte venerdì 4, alle ore 18, con 'Le poetesse e i poeti salutano la Primavera', rassegna promossa dal Circolo Culturale Bianchini. Sarà ospite Zeudi Zacconi che presenterà la sua prima raccolta poetica "Senz'angoli è il mare a cui mi aggrappo" (4 Punte Edizioni) in dialogo con Daniele Ricci, curatore della rassegna, e Andrea Angelucci, presidente del Circolo Bianchini. Un testo nel quale l'autrice, alla continua ricerca e sperimentazione su di sé, sonda le profondità dell'anima e le possibilità luminose e salvifiche della parola.

Sabato 5 aprile, alle 17.30 arriva 'Leggi, gioca e vinci con SpeedBook!', evento creato dallo scrittore Francesco Patrik Luzi che unisce presentazioni librarie e gioco letterario e che permetterà ai partecipanti di aggiudicarsi un premio a sorpresa.

Due gli autori protagonisti: Michele Pinto con "Timoteo e Dafne" (Ventura Edizioni) e Stefano Sorcinelli con "La serenità è un tramonto vista mare" (Bertoni Editore).

Il fine settimana sui libri si concluderà domenica 6 con Cristian Tava e Ferdinando Dagostino autori di "Parole Dispari" (Reading All), riflessione sull'importanza dell'ascolto e tributo alle parole e alla voglia di riappropriarsene (ore 17.00). L'incontro prevede la presentazione del libro e la registrazione dell'omonimo podcast.

Martedì 8 l'ospite in libreria sarà Valeria Scafetta che presenterà "Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia" e "Storie di vittime innocenti di mafia" (BeccoGiallo). Due libri attraverso i quali conosceremo la storia di alcune delle tante donne in prima linea contro la criminalità organizzata. L'autrice dialogherà con il consulente editoriale Antonino Di Gregorio (ore 18.30, in collaborazione con Paroledarancio).

Il nostro legame con gli animali domestici sarà al centro della presentazione di 'Storie di gatti e altri animali' (Metauro Edizioni), scritto da Albertina Vittoria. L'autrice ne parlerà in libreria giovedì 10, alle 18,30, con l'editore Corrado Donati.

Programma completo e aggiornamenti su passaggilibriecaffe.it



