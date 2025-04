Neo questore Ascoli assicura, più uomini nelle strade Picene

Il nuovo questore di Ascoli Piceno, Aldo Fusco, ha delineato oggi nel corso di una conferenza stampa le sue priorità per il territorio, ponendo l'accento sul rafforzamento della sicurezza e dell'ordine pubblico, in particolare a San Benedetto del Tronto. Fusco ha annunciato un incremento immediato del numero di agenti in servizio, rispondendo alla necessità di potenziare le unità operative sul territorio.

"È fondamentale potenziare subito le unità operative, e così sarà", ha dichiarato il questore, sottolineando "l'importanza di una presenza più visibile e incisiva delle forze dell'ordine".

Fusco, con oltre trent'anni di esperienza in contesti complessi come Sicilia, Calabria e Puglia, porta con sé un bagaglio professionale significativo, maturato nella lotta alla criminalità organizzata e nella gestione dell'ordine pubblico.

Pur riconoscendo Ascoli e il Piceno come aree sicure, il questore ha evidenziato "l'importanza di mantenere elevati standard di sicurezza, soprattutto in una località turistica come San Benedetto del Tronto". In merito ai recenti episodi di violenza giovanile, Fusco ha adottato una linea dura: "Il mio compito non è analizzare le cause del disagio giovanile, ma garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Rafforzeremo i servizi sul territorio con un'azione energica e coordinata tra tutte le forze di polizia".

Il questore ha inoltre confermato l'impegno nel portare avanti il progetto di elevazione del commissariato di San Benedetto del Tronto a primo livello, con una nuova sede nell'area portuale. Infine, in vista della possibile sfida calcistica tra Ascoli e Samb, tifoserie storicamente rivali, Fusco ha assicurato la massima professionalità nella gestione dell'ordine pubblico, forte della sua esperienza nella gestione delle tifoserie.



