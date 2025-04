Leonardi, 'maglia nera mobilità passiva Marche è della sinistra'

"Ricci non dia lezioni e smetta di mentire, la maglia nera sulla mobilità passiva nelle Marche è della sinistra". Dopo la stoccata dell'europarlamentare dem Matteo Ricci, probabile candidato a presidente di Regione per il centrosinistra, arriva la replica della coordinatrice regionale e senatrice di Fratelli d'Italia Elena Leonardi.

"I numeri sono chiari e inequivocabili, - afferma Leonardi - gli anni in cui la Regione ha registrato il più alto tasso di mobilità passiva e il più alto saldo tra attiva e passiva sono stati gli anni in cui governava il Pd. In particolare la mobilità passiva più alta registrata negli ultimi 10 anni è stata nel 2018 con 165 milioni, mentre il saldo peggiore si è verificato nel 2016 con 56 milioni".

"L'europarlamentare che dà lezioni da Bruxelles smetta di raccontare falsità ai cittadini, - attacca la coordinatrice di FdI Marche - il saldo degli anni in cui nelle Marche governava il Pd è peggiore di oggi. Questo non significa che non esiste un problema legato alla mobilità passiva, ma la maglia nera non si può imputare alla giunta Acquaroli che invece sta lavorando per invertire la rotta tracciata dal Pd con la folle idea degli ospedali unici che ha prodotto chiusure e depauperamenti dei presidi sanitari sui territori".

"La giunta Acquaroli, a differenza di altre regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana, - prosegue - non ha aumentato di un euro le tasse dei cittadini e si è confermata una regione Benchmark per la garanzia di tutti i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni. Non dimentichiamo certo che sono stati i Governi di sinistra in Italia dal 2012 al 2019 a tagliare 37 miliardi di euro alla sanità, il Partito Democratico - conclude - quando parla dei problemi del sistema sanitario dovrebbe puntare il dito contro sé stesso. Il Governo Meloni ha raggiunto lo stanziamento record per il Fondo Sanitario Nazionale incrementandolo fino a 136,5 miliardi nel 2025".





