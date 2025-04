La Cna porta gli artigiani in piazza tra sapori e mestieri

"Le piazzette dei mestieri e dei sapori", è questo il dell'iniziativa organizzata da Cna Pesaro-Urbino che, il 5 e 6 aprile e il 3 e 4 maggio, porterà a Pesaro, in piazza del Popolo, gli artigiani della Marche, realizzando così un mercatino di qualità con una selezione della produzione enogastronomica e dei mestieri artigianali della regione. In particolare, gli artigiani coinvolti, proverranno dalla zona del cratere sismico, come esempio di resilienza e in grado di esaltare il valore del fatto a mano, della manualità, dell'abilità artigiana.

Durante l'iniziativa sarà possibile degustare prodotti del territorio ma anche ammirare i prodotti fatti a mano. Tutto questo si inserisce nel progetto "Artigiani al centro" che Cna definisce come "un'occasione, più ampia, per discutere dell'importanza delle botteghe artigiane e del piccolo commercio a presidio dei centri storici, non solo da un punto di vista economico ma anche sociale".



