Giovani agricoltori Coldiretti protagonisti all'Egm di Ancona

La colazione contadina e le idee innovative dei giovani agricoltori marchigiani illustrate ai coetanei da tutta Europa ad Ancona per l'Erasmus Generation Meeting. Già domani mattina a Villarey Coldiretti Giovani Impresa Marche sarà presente con uno stand per l'EGM Expo. Qui verranno esposti prodotti come l'agribarretta salutare e a km zero di Luca Ciacci o il gin alla lavanda di Marco Pignocchi che all'attività agricola ha unito l'impegno sindacale come rappresentante dei giovani agricoltori all'interno dell'Oma, l'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori. Coldiretti Giovani Impresa già oggi ha partecipato in prima fila alla Flag Parade da mare a mare (Porto-Passetto, lungo l'asse tra Viale della Vittoria, piazza Cavour e corso Garibaldi fino al Teatro delle Muse) per promuovere il valore dell'agricoltura sostenibile e innovativa tra le nuove generazioni europee.

"Abbiamo voluto prendere parte a questa iniziativa - ha detto Arianna Bottin, delegata regionale di Giovani Impresa - perché per noi è un'occasione di confronto e di crescita che ci permette di condividere idee innovative e rafforzare il ruolo dell'agricoltura sostenibile nel futuro dell'economia globale".

Sempre domani a Villarey tutti i partecipanti avranno la possibilità di assaggiare piatti tipici locali grazie alla merende contadina preparata da Giorgio Ghiotti, presidente di Terranostra Ancona, l'associazione degli agriturismi legati a Coldiretti, e titolare dell'agriturismo Il Gallo Bianco di Offagna. Un'opportunità per far conoscere e apprezzare i sapori autentici del territorio marchigiano a un pubblico internazionale.



