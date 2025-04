Ex collegio Sant'Arcangelo diventerà studentato universitario

L'ex collegio Sant'Arcangelo di Fano (Pesaro Urbino) si prepara a rivivere in una nuova veste, quella di studentato universitario. Presentato ieri il progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura, che si inserisce in un più ampio piano di investimenti e di miglioramento dell'offerta abitativa per studenti universitari che scelgono le Marche come sede del loro percorso formativo, valorizzando al contempo un immobile di pregio storico.

Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia, il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica di una porzione dell'edificio per destinarlo a residenza universitaria per circa 40 posti. L'importo complessivo dell'intervento supera i 4 milioni di euro. L'intervento garantisce inoltre la tutela storica dell'edificio e include cautele specifiche per non alterarne le caratteristiche architettoniche.

"La riqualificazione dell'ex Collegio Sant'Arcangelo è un passo significativo per l'ampliamento dei servizi dedicati a studentesse e studenti universitari degli atenei marchigiani" afferma la presidente di Erdis Marche, Agnese Sacchi "Si tratta di un progetto importante non solo per la città, ma per tutto il territorio" sottolinea Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi.

Il rettore dell'università degli studi di Urbino, Giorgio Calcagnini l'ha definita "un'operazione è strategica dalle grandi prospettive anche in ambito formativo".

"È un investimento che guarda avanti, alle nuove generazioni e alla crescita culturale del territorio" conclude Stefano Aguzzi, assessore della regione Marche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA