Domenica al museo, gratis alla Galleria Nazionale delle Marche

Come ogni prima domenica del mese, il prossimo 6 aprile sarà possibile accedere gratuitamente alla Galleria Nazionale delle Marche. L'iniziativa del MiC, si estende a tutti i musei statali. Il Palazzo Ducale di Urbino - Direzione Regionale Musei Nazionali delle Marche ricorda i siti che sarà possibile visitare gratuitamente: oltre al Palazzo Ducale di Urbino, abbiamo l'Antiquarium statale di Numana (AN), il Museo archeologico nazionale delle Marche di Ancona, il Museo Tattile Statale Omero (An), il Museo archeologico statale di Arcevia (AN), la Rocca Roveresca di Senigallia ( AN ), il Museo archeologico statale di Ascoli Piceno, il Museo archeologico statale di Cingoli Moscosi ( MC ), il Museo archeologico statale e Parco archeologico di Urbs Salvia ( MC ), la Rocca di Gradara ( PU ). Per maggiori informazioni e dettagli sugli orari: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo Inoltre si annunciano due importanti eventi che interesseranno la Galleria Nazionale delle Marche, nel prossimo mese di maggio. A fine mese infatti, verrà inaugurata al pubblico la mostra sul pittore pesarese Simone Cantarini. Dopo qualche giorno, sarà riaperto al pubblico, dopo importanti lavori di restauro e riallestimento, l'Appartamento del Duca con il celebre Studiolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA