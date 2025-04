Confindustria: "Un patto per futuro e sviluppo di Fabriano"

Valorizzare le competenze presenti a Fabriano (Ancona), attrarre investimenti e obiettivi condivisi. Sono queste le tre direttrici scaturite dall'incontro svoltosi in città, nella sede di Confindustria a Fabriano, indetto dal presidente Diego Mingarelli e al quale hanno partecipato numerosi imprenditori. "Un momento importante per avviare una nuova progettualità - ha detto Mingarelli - con la consapevolezza che abbiamo la forza per far emergere le nostre potenzialità". Partendo dalla valorizzazione delle competenze, continuando a investire "per adeguarle al nuovo contesto mondiale e superare il mismatch tra domanda ed offerta di lavoro". In tal senso, Future Campus Fabriano, come ha evidenziato la Presidente del Comitato Territoriale di Confindustria Fabriano Federica Capriotti "è necessario a dare nuove opportunità ai giovani, offrendo loro una visione concreta di futuro in cui sia possibile realizzare i propri sogni senza dover necessariamente trasferire altrove le proprie competenze".

Accanto alla valorizzazione delle competenze, un'altra priorità strategica è l'attrazione degli investimenti.

"Per attrarre capitali, nuove imprese e trattenere quelle esistenti, è essenziale migliorare l'attrattività del territorio in tutti i suoi aspetti, a partire dagli investimenti infrastrutturali che assicurino collegamenti rapidi ed efficienti", ha proseguito Mingarelli, invitando tutti a una "narrazione territoriale aperta, serena e senza troppi pessimismi. Fabriano è il simbolo di una un'Italia in cui si deve e si può produrre e deve essere al centro di una vera e propria questione regionale che riguarda un entroterra che desidera essere di nuovo trainante e non ridotto ad area marginale. Il patto per il futuro di Fabriano, per queste ragioni è un'idea potente che può unire attorno a una prospettiva di riscatto del territorio che ha bisogno di ritrovare identità, speranza e prospettive", ha concluso.





